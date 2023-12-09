احذر.. القهوة تؤثر بشكل سلبي على الأسنان وهذه الأمور تحميك من مخاطرها

يعتقد البعض أن غسل الأسنان بعد تناول القهوة يخلصنا من بقاياها ويحافظ على بياضها وإزالة أثارها وتقيها من الإصفرار، لكن قد يكون هذا الأمر في غاية الخطورة.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى"، فإن القيام بغسل الأسنان مباشرة بعد تناول القهوة يتسبب في ضعف الأسنان لأن القهوة تحتوي على مادة التانين والتي تذوب مع الماء مما يجعلها تؤثر على قوة الأسنان، وعند غسل الأسنان مباشرة بمعجون الأسنان يزداد الأمر سوء فلا يجب إضافة مادة كميائية عقب القهوة مباشرة لان ذلك سيؤثر بشكل سلبي على صحة الأسنان بدلا من حمايتها، ولا يجب التركيز على التخلص من بقايا القهوة ولكن يجب الحرص على حماية الأسنان .

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن من الأفضل القيام بغسل الأسنان بعد تناول القهوة بما يقرب من نصف ساعة على الأقل، وبعد تناول القهوة مباشرة يمكنك القيام بعدد من الأمور الآخري التي تساعد بشكل كبير في التخلص من مشكلة تصبغات الأسنان بعد القهوة مباشرة والتي تتمثل أهمها في تناول كوب كبير من الماء بعد تناول القهوة مباشرة وذلك للتخلص من مشكلة أصفرار الأسنان بعد تناول القهوة.

هل تناول القهوة قد يصيبك بتسوس الأسنان؟

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإنه في حال عدم تناول كوب من الماء مباشرة من الممكن أن تترك اللعاب الخاص بك هو ما يحمي أسنانك وتغطيها من الهجوم الحمضي الموجود في القهوة، خاصة أن القهوة تعد من المشروبات عالية الحمضية والتي تعمل على إضعاف مينا الأسنان مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالتسوس، لذا يفضل عدم غسل الأسنان إلا بعد نصف ساعة ولكن لحمايتها يفضل تناول كوب من الماء.