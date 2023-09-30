السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

7 فوائد صحية للقهوة.. تحميك من الاكتئاب وتزيد تركيزك

القهوة
القهوة

يحتفل العالم بيوم القهوة يوم 1 أكتوبر، وذلك إعتبارًا بأن مشروب القهوة من المشروبات المهمة التي يعتمد عليها الكثير على مدار اليوم.

وهناك العديد من الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من مشروب القهوة، خصوصًا إذا كنت من محبين تناولها في فترة الصباح، لذلك يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها عن فوائد القهوة لصحة الجسم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".

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 فوائد القهوة لصحة الجسم

يمكنك الأن معرفة فوائد القهوة لصحة الجسم لتستغل فوائدها القيمة والإستمتاع برائحتها المنعشة وإليكم الفوائد في السطور التالية:

فوائد مشروب القهوة

1 - تعمل القهوة على زيادة نشاط الدماغ وتحفير الذاكرة، وذلك لاحتواء القهوة على مادة الكافيين، بحيث تعتبر من المواد المنبهة.
2 - يساعد تناول القهوة في فترة الصباح على تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

3 - يساعد شرب القهوة على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، إليكم أبرزهم:" منها سرطان الكبد - سرطان القولون - سرطان المستقيم - سرطان الكلى - سرطان القولون - سرطان الثدي قبل فترة انقطاع الدورة الشهرية.

4 - يعمل مشروب القهوة على تقليل من الشعور بالإكتئاب والإضطرابات النفسية.

5 - تقليل حدوث الدوار أو “الدوخة ” الذي ينتج عن نقصان الضغط بعد الوجبات خاصة عند كبار السن.

6 - تساعدك القهوة على تقليل احتمالية الإصابة بحصى المرارة، عن طريق شرب 4 أكواب صغيرة من القهوة.
7 - يحميك تناول القهوة بشكل يومي من عدة أمراض مزمنة، أبرزهم تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية - والحماية من أمراض القلب - وتقليل الخطر الناتج عن مرض ارتفاع ضغط الدم إذا تم تناولها بشكل معتدل.

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وفي سياق متصل، يعتبر مشروب القهوة من أفضل المشروبات التي يحبها ويعشقها العديد من الناس حول العالم، للإستفادة من فوائدها الصحية التي لا عدد لها، وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن إعداد القهوة بها إذا كان باللبن او السكر ولكن تركيز القهوة يختلف من نوع لأخر.

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