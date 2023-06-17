السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فوائد القهوة بالليمون| مشروب سحري أم خرافة؟.. تساعدك على حرق الدهون

فوائد القهوة بالليمون
فوائد القهوة بالليمون

القهوة من أشهر المشروبات في العالم، ويحبها الكثيرون لمذاقها ورائحتها وتأثيرها المنشط، فمؤخرا انتشر شرب القهوة مع الليمون على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم أنها تحمل العديد من الفوائد الصحية، مثل حرق الدهون، وتخفيف الصداع، والعناية بالبشرة.

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فوائد القهوة بالليمون

 

في السطور التالية، قدم خبراء التغذية بموقع "eat health" الطبي، فوائد القهوة بالليمون لجسم الإنسان وهل تساعد في التخلص من الوزن الزائد.


المساعدة في التخلص من الدهون
إحدى أبرز فوائد القهوة بالليمون التي يروج لها هي قدرتها على المساعدة في التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، والسبب في ذلك هو أن الكافيين الموجود في القهوة يحفز عملية الأيض ويزيد من حرق السعرات الحرارية.

بينما يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون على تحسين عملية هضم الدهون وإزالتها من الجسم. لكن هذه المفاهيم ليست مؤكدة علمياً، فلا توجد دراسات كافية تثبت أن شرب القهوة بالليمون يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل ملحوظ، كما أن هذه المشروب قد يسبب بعض المضاعفات للأشخاص الذين يعانون من حساسية أو تهيج في المعدة أو المرئ.

التصدي للصداع:

من فوائد القهوة بالليمون هي التخفيف من الصداع، خصوصاً إذا كان ناتجاً عن التعب أو التوتر، فالكافيين يعمل على تضييق الأوعية الدموية في الدماغ، مما يقلل من تدفق الدم والألم.

كما أن فيتامين سي يساهم في تقليل التأثيرات السلبية للإجهاد على جسم، ويرفع من مستوى المزاج، لكن يجب ألا نغفل على أن شرب كثير من القهوة قد يسبب العكس، أي زيادة الصداع، خاصة إذا توقف الشخص عن شربها فجأة، فقد يعاني من انسحاب الكافيين.

العناية بالبشرة:

من الممكن أن تكون فوائد القهوة بالليمون للبشرة كثيرة ومتنوعة، إذ تحتوي كلا المكونين على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تضر الجلد، بالإضافة إلى ذلك، فإن الليمون غني بفيتامين سي الذي يزيد من إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يساعد على زيادة مرونتها وتقليل فرص ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر.

كما تبين أن القهوة تحتوي على مركبات تساعد في تحسين تدفق الدم إلى البشرة وزيادة ترطيبها، مما يساعد في زيادة نعومتها ونضارتها.

فوائد القهوة بالليمون قد تكون مغرية للبعض، لكنها ليست مبررة علمياً، لذلك يجب ألا نعتمد على هذا المشروب كحل سحري للمشاكل الصحية، بل يجب أن نتبع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

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