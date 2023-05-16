بعد تحذير "الصحة".. أضرار شرب القهوة على مرضى الكبد

قال وزارة الصحة السكان، إن هناك مخاطر للقهوة على مرضى الكبد، محذرة من تناولها كونها تتسبب في زيادة ضربات القلب وإدرار المياه.

وأوضحت أنها تعمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة والعيش دو أمراض.

أما عن أضرار القهوة على صحة الأشخاص بحسب الموقع الطبي "Only My Health"، فهي كالتالي:

أضرار شرب القهوة على مرضى الكبد

أكدت دراسات علمية عمل عليها باحثون بريطانيون أن مادة الأكسالات تعد السبب الرئيسي في تكون حصوات لدى مرضى الكلي والكبد، لذلك يجب توخي الحذر في اختيار نوع القهوة التي يتم احتساؤها بالنسبة لمرضى الكبد.

أضرار شرب القهوة

تؤدي الزيادة في شرب القهوة إلى الشعور المستمر بالقلق والتوتر، إضافة إلى زيادة العصبية لدى بعض الأفراد، كما أنها تؤدي إلى الشعور بالسهر والإصابة بالأرق ومشاكل في النوم.

وتتسبب القهوة أيضًا في الإصابة بعسر الهضم، أو الشعور بالقيء، أو حرقة في المعدة لدى بعض الأشخاص، وكثرة تناولها يمكن أن يودي للإصابة بالإسهال أو تكون براز رخو، والذي تنتج عن زيادة حركة الأمعاء، والشعور بالحاجة للتبول بشكل متكرر مستمر.

الإصابة بارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، والشعور بجفاف الفم والشعور بالعطش المستمر.

ويمكن أن تتسبب القهوة في الإصابة بحب الشباب وتكون التجاعيد، مع إبطاء عملية التئام الجروح، وانخفاض قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين.

كما يمكن الإصابة بفرط النشاط، ومشاكل في المعدة عند شرب الأطفال للقهوة بكميات كبيرة، مع زيادة احتمالية انخفاض وزن الطفل عند الولادة بسبب تناول القهوة بكثرة أثناء فترة الحمل.