6 فوائد صحية للقلب من اتباع نظام غذائي يركز على النبات

بينما يحتفل العالم بيوم القلب العالمي اليوم الجمعة، فقد حان الوقت للتفكير في الدور الحاسم للنظام الغذائي في الحفاظ على صحة القلب، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام، وتظل أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الأبحاث الناشئة والأدلة السريرية تسلط الضوء على الإمكانات غير العادية للنظام الغذائي الذي يركز على النبات في تعزيز صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

صعود الأكل المتمركز حول النبات

في مقابلة مع HT Lifestyle، قال خبير التغذية نوبور باتيل: “إن مفهوم النظام الغذائي الذي يركز على النباتات يكتسب زخمًا في جميع أنحاء العالم، حيث يدرك الناس والمتخصصون في مجال الصحة التأثير العميق للخيارات الغذائية على صحة القلب. على عكس الأنظمة الغذائية النباتية الصارمة، يركز النهج المرتكز على النبات على جعل النباتات المكون الرئيسي للوجبات مع السماح بالاستهلاك المعتدل للمنتجات الحيوانية، وقد حظي هذا النهج المرن بالاهتمام لقدرته على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تغذية القلب بالنباتات

من خلال تسليط الضوء على أن الفوائد الصحية للقلب من النظام الغذائي المرتكز على النباتات متجذرة في مكوناته الغنية بالمغذيات والمليئة بالألياف، كشف نوبور باتيل عن بعض العناصر الأساسية التي تجعله خيارًا قويًا لصحة القلب.

غنية بمضادات الأكسدة: تعتبر الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور مصادر وفيرة لمضادات الأكسدة، مثل الفيتامينات C وE، التي تقاوم الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما محركان رئيسيان لأمراض القلب.

محملة بالألياف: يوفر النظام الغذائي الغني بالأطعمة النباتية كمية وافرة من الألياف الغذائية، المعروفة بقدرتها على تقليل مستويات الكوليسترول السيئ وتحسين ضغط الدم. تعتبر الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات مصادر ممتازة للألياف.

منخفض الدهون المشبعة: من خلال تقليل استهلاك الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، فإن النظام الغذائي الذي يركز على النباتات يقلل بشكل طبيعي من تناول الدهون المشبعة، وهو عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدهون الصحية للقلب: يمكن أن يساعد دمج مصادر الدهون غير المشبعة، مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون، في خفض مستويات الكوليسترول السيئ وحماية صحة القلب.

تحسين إدارة الوزن: الأنظمة الغذائية التي تركز على النباتات منخفضة في كثافة السعرات الحرارية وتعزز الإدارة الصحية للوزن، مما يقلل الضغط على القلب.

التحكم في ضغط الدم: الأطعمة مثل الخضار الورقية والفواكه الغنية بالبوتاسيوم والبقوليات تدعم مستويات ضغط الدم الصحية، مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم.

اتخاذ خطوات نحو قلب أكثر صحة

ويعتبر اتباع نظام غذائي يركز على النباتات، وغني بالفواكه الملونة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات النباتية، يعد خطوة إيجابية نحو الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فمن المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن النظام الغذائي الذي يركز على النباتات يوفر العديد من الفوائد الصحية للقلب، إلا أن الخيارات الغذائية الفردية يجب أن تتوافق مع الأهداف والتفضيلات الصحية الشخصية، لذلك، ينبغي للمرء دائمًا استشارة أخصائي الرعاية الصحية أو اختصاصي تغذية مسجل يمكنه تقديم إرشادات شخصية لتحسين صحة القلب من خلال الخيارات الغذائية.