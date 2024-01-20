استشارى نفسى يكشف كيف ترد الأم على أسئلة طفلها المحرجة حول إنجابه؟

كشفت الدكتورة منة بدوي، استشاري الصحة النفسية، كيفية رد الأبوين على الأسئلة المحرجة للأطفال، خاصة سؤال "أنا جيت الدنيا إزاي؟"، مؤكدة أن الأم تصاب بالإحراج والخجل من هذا السؤال وتصاب بالارتباك.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن هذا الأمر خطأ وعلى المرأة أن تستوعب الموقف وتتوقع أن تكون هناك أسئلة من هذا النوع ستوجه إليها ولا بد أن تضع خريطة أن الطفل عند بلوغه الأربع سنوات ستبدأ أسئلته، مشيرة إلى أن على الأم ألا تنتظر سؤال طفلها ولكن تبدأ بتوعيته.

وتابعت أن الإجابات الشهيرة للأمهات حول شرائهم له من الصيدلية أو أنه جاء من أكلة تفاح كلها خاطئة، لأنه عندما يجلس مع زملائه من الممكن أن تعرض طفلها للدونية والاستهزاء ويشعر بسخرية والدته منه، مؤكدة أن هذه الأم بهذا الموقف كسرت أول قاعدة للأمان مع طفلها، ويبدأ في البحث عن المعلومة إما مع أصدقائه أو من خلال الإنترنت.

كيف تخبر الأم طفلها بالحقيقة؟

وأكدت أن الأم عليها أن تختار مفردات بسيطة للطفل حتى يفهم وأن تتحدث معه حول نشأته في بطنها ونموه بها وكيف أنجبته، وذلك حتى عمر 8 سنوات، موضحة أنه بعد ذلك تروي لطفلها أن نقطة معينة من والده اجتمعت مع نقطة منها ليتكون هو وينمو في بطنها.