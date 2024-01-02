الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى نفسى يحذر من التهنئة بلفظ "سنة" فى بداية العام الجديد

خالد الجندي
خالد الجندي

قال د.أحمد هارون، استشاري العلاج النفسي والصحة النفسية، إنه يجب عند التهنئة بالعام الجديد ألا نقول "كل سنة وأنت طيب"، أو "سنة سعيدة"، مؤكدًا أن لفظ سنة مرتبط في الذهنية النفسية بالشقاء والتعب بدليل قوله تعالى "فَلَبِثَ فِيهِمْ ألْفَ سَنَةٍ إلّا خَمْسِينَ عامًا".

وأضاف هارون، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، المذاع عبر فضائية dmc، أن لفظ عام مرتبط في عقلنا الباطن بالرخاء بدليل قوله تعالى "ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ".

القرآن الكريم حدد الدلالة اللغوية فكل لفظ قرآني له آثر نفسي

وأكد أن القرآن الكريم حدد لغويًا الدلالة اللغوية للغة فكل لفظ قرآني مستخدم الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن لكل لفظ أثر نفسي في العقل الباطن قبل الحاضر.

استشاري العلاج النفسي التهنئة بالعام الجديد لفظ سنة الشقاء والتعب لفظ عام لرخاء

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