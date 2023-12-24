استشاري نفسي يكشف أهم أسباب الاكتئاب الشتوي وسبب الإحساس الدائم بالجوع

كشف الدكتور إبراهيم عبدالرشيد، استشاري التحليل النفسي، أسباب الاكتئاب في فصل الشتاء، مؤكدًا أن البرد يؤثر أكثر على الجسم وبالتالي يؤثر على النفسية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن أغلب أوقات الشتاء تكون مظلمة حتى بالنهار والرعد والبرق يتسبب في وجود خوف داخلي مما يهدد العقل الباطن لأنه عبارة عن أداة مراقبة تراقب الأجواء حولنا لتحمينا وبالنسبة لها الشتاء يكون مصدر تهديد.

وأكد أن الاكتئاب الشتوي غير الاكتئاب العادي، والأخير يزيد في فصل الشتاء وتزداد عليه أعراض أخرى مثل ثقل الجسم والنوم المتواصل وكل هذا له علاقة بالاكتئاب الشتوي.

الدم لا يتحرك بشكل كافي في الشتاء وكذلك الهيرمونات

وأشار إلى أنه في فصل الشتناء الدم لا يتحرك بشكل كافي وبالتالي الهيرمونات كذلك، ولذا ينخفض هيرمون الحالة المزاجية مما يؤدي للإحساس الدائم بالجوع، وهيرمون السعادة يصعد للمخ مع أول لقمة تنزل المعدة مما يحسن الحالة المزاجية.