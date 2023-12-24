الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري نفسي يكشف أهم أسباب الاكتئاب الشتوي وسبب الإحساس الدائم بالجوع

الاكتئاب الشتوي
الاكتئاب الشتوي

كشف الدكتور إبراهيم عبدالرشيد، استشاري التحليل النفسي، أسباب الاكتئاب في فصل الشتاء، مؤكدًا أن البرد يؤثر أكثر على الجسم وبالتالي يؤثر على النفسية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن أغلب أوقات الشتاء تكون مظلمة حتى بالنهار والرعد والبرق يتسبب في وجود خوف داخلي مما يهدد العقل الباطن لأنه عبارة عن أداة مراقبة تراقب الأجواء حولنا لتحمينا وبالنسبة لها الشتاء يكون مصدر تهديد.

وأكد أن الاكتئاب الشتوي غير الاكتئاب العادي، والأخير يزيد في فصل الشتاء وتزداد عليه أعراض أخرى مثل ثقل الجسم والنوم المتواصل وكل هذا له علاقة بالاكتئاب الشتوي.

الدم لا يتحرك بشكل كافي في الشتاء وكذلك الهيرمونات

وأشار إلى أنه في فصل الشتناء الدم لا يتحرك بشكل كافي وبالتالي الهيرمونات كذلك، ولذا ينخفض هيرمون الحالة المزاجية مما يؤدي للإحساس الدائم بالجوع، وهيرمون السعادة يصعد للمخ مع أول لقمة تنزل المعدة مما يحسن الحالة المزاجية.

استشاري التحليل النفسي الاكتئاب الاكتئاب الشتوي الاكتئاب العادي فصل الشتاء العقل الباطن

مواد متعلقة

"الشخص الحساس يظلم نفسه".. استشارى نفسى يوضح الأسباب

متبلد الإحساس ويعامل أسرته كالغرباء.. استشاري نفسي يحلل شخصية "قاتل والدته حية" في حدائق القبة

استشاري نفسي: الجيل الجديد يعاني من التشويش بسبب "منصات التواصل الاجتماعي"

كيف يتجاوز الإنسان ألم الفقد؟.. استشاري طب نفسي يجيب

التعرض لآشعة الشمس أهمها.. 5 نصائح لمواجهة اكتئاب الشتاء

كيفية التخلص من اكتئاب فصل الخريف

منها انخفاض الحرارة.. أسباب اكتئاب الخريف وكيفية علاجه والوقاية منه

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

تجربة استثنائية.. كيف قضت الدولة المصرية على العشوائيات فى 9 سنوات؟

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

الأهلى يعلن عن راع جديد قبل المشاركة فى السوبر المصرى للأبطال

هل يزيد التدخين السلبى من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

لفتة إيرانية مُقدَّرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة