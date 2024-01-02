الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى صحة نفسية: قصة سيدنا موسى كانت عبارة عن جلسة تأمل نفسى

الدكتورأحمد هارون
الدكتورأحمد هارون استشاري العلاج النفسي

قال د. أحمد هارون، استشاري العلاج النفسي والصحة النفسية، إن قصة سيدنا موسى كلها عبارة عن جلسة تأمل نفسي بداية من اختيار الله له وحتى قصته مع الخضر حتى يقدم له تقنيات علاجية مختلفة.

أضاف هارون، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" مع الشيخ خالد الجندي، المذاع عبر فضائية dmc، أن الله سبحانه وتعالى جعله يلجأ لاستشارة دكتور مختص وهو لم يكلم الله كسيدنا موسى، مؤكدًا أن ما يحدث للنبي هو تشريع لنا نحن.

وكشف خالد الجندي عن الفرق بين سيدنا موسى والخضر، مؤكدًا أن الأول كان نبيًا تشريعيًا أي ينفذ شرع الله وأحكامه من حلال وحرام ولهذا كان يحتج على طول الخط، أما سيدنا الخضر فكان نبيًا قدريًا ينفذ أقدار الله، والإرادة الإلهية نوعان إرادة كونية وأخرى شرعية والخضر كان ينفذ تعليمات وليس خاصًا بالتشريعات.

اتباع موسى للخضر كطلب مشورة من مختص
وأكد أن طلب الله من سيدنا موسى اتباع الخضر هو كطلب مشورة من مختص، فرب العزة جعل كليمه يطلب المشورة من شخص لديه علم ويقول له: "قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا"، وهذا من باب التواضع.

استشاري العلاج النفسي قصة سيدنا موسى جلسة تأمل نفسي الخضر تقنيات علاجية مختلفة

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