استشارى طب نفسى: 92% من الأمراض أسبابها نفسية فى البداية

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن 92% من الذين يرتادون العيادات الصحية من الأولوية أن يذهبوا لطبيب نفسي بداية من سقوط الشعر والحكة الجلدية والضغط والقلب والسكر كل هذا يكون أساسه نفسيا في البداية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أعراضا نفسية متشابهة مع الأعراض الصحية مثل أعراض الذبحة الصدرية مع الزعل ويعتقد الشخص أنه مصاب بالقلب، مشيرًا إلى أن حالة الصحة النفسية عند الإنسان تبدأ من مرحلة الطفولة.

وتابع أن الطفل قد يكون لديه التوحد أو تقزم مشيرًا إلى أن الطفل إذا كان مصابًا بالتوحد يظهر ذلك عند بلوغه الشهرين ويوجد كم من الأمراض لدى الأطفال لا ندركها وتستمر معه حتى سن الشيخوخة.

وزارة الصحة تتواجد أون لاين لمنح خدمات عن التوحد

وأكد أن وزارة الصحة، تتواجد أون لاين، على منصة الصحة النفسية للخدمات تعطي توعية وخدمات وكشف مبكر عن التوحد من أول 11 شهرا، كما يتم التعامل مع مشاكل الإنترنت مثل مشاكل الإبصار وشحوب الوجه والعظام والآن ظهرت العديد من الأمراض الأخرى، مثل اضطراب النوم، و90% لديه اهتزاز وهمي ومصر هي أول دولة بالشرق الأوسط اهتمت بهذه الأمراض وتعالجها.