الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى طب نفسى: 92% من الأمراض أسبابها نفسية فى البداية

الذبحة الصدرية
الذبحة الصدرية

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن 92% من الذين يرتادون العيادات الصحية من الأولوية أن يذهبوا لطبيب نفسي بداية من سقوط الشعر والحكة الجلدية والضغط والقلب والسكر كل هذا يكون أساسه نفسيا في البداية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أعراضا نفسية متشابهة مع الأعراض الصحية مثل أعراض الذبحة الصدرية مع الزعل ويعتقد  الشخص أنه مصاب بالقلب، مشيرًا إلى أن حالة الصحة النفسية عند الإنسان تبدأ من مرحلة الطفولة.

وتابع أن الطفل قد يكون لديه التوحد أو تقزم مشيرًا إلى أن الطفل إذا كان مصابًا بالتوحد يظهر ذلك عند بلوغه الشهرين ويوجد كم من الأمراض لدى الأطفال لا ندركها وتستمر معه حتى سن الشيخوخة.

وزارة الصحة تتواجد أون لاين لمنح خدمات عن التوحد

وأكد أن وزارة الصحة، تتواجد أون لاين، على منصة الصحة النفسية للخدمات تعطي توعية وخدمات وكشف مبكر عن التوحد من أول 11 شهرا، كما يتم التعامل مع مشاكل الإنترنت مثل مشاكل الإبصار وشحوب الوجه والعظام والآن ظهرت العديد من الأمراض الأخرى، مثل اضطراب النوم، و90% لديه اهتزاز وهمي ومصر هي أول دولة بالشرق الأوسط اهتمت بهذه الأمراض وتعالجها.

استشاري الطب النفسي طبيب نفسي أعراض نفسية الأعراض الصحية الزعل

مواد متعلقة

الصحة والتضامن يفتتحان مركز علاج "طيف التوحد" بمستشفى العباسية للصحة النفسية

مسلسل حالة خاصة على واتش إت.. كيف يمكن التعامل مع صديقك مريض التوحد؟

بعد عرض أول حلقتين من مسلسل حالة خاصة.. تعرف على أسباب وأعراض التوحد

طه دسوقى لـ"الدستور": مصابو التوحد ساعدونى فى شخصيتى بمسلسل "حالة خاصة"

أبطال «حالة خاصة»: تجربة جديدة عن مرضى «التوحد» تتصدر «الترند» من أول حلقتين

تدريب خاص لأطفال التوحد في تنس الطاولة ضمن مبادرة "نتوحد من أجلهم" بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

سعر سبائك الذهب| أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 18-1-2024

صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم المنتخب أمام غانا فى أمم إفريقيا

ضعها في نظامك الغذائي.. إليك 5 أطعمة للحفاظ على صحة الكلى والغدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب في ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس