الإثنين 08 يناير 2024
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أستاذ صحة عامة يوضح أسباب وأعراض التوحد من عمر سنتين

التوحد
التوحد

قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي للأطفال والمراهقين، إن المصطلح العلمي الصحيح لمريض التوحد هو (الذاتاوية).

الذاتاوية

أكد أستاذ الصحة العامة، خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة  المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الإنسان الطبيعي يجب أن يكون بين الذات والمجتمع وألا يغلب أي منهما على الآخر.

وأضاف في حديثه، أن الإنسان في اندماجه مع الآخرين درجات، حيث يوجد الإنسان المنعزل ويوجد الاجتماعي بصورة كبيرة، لذا تختلف درجة الاختلاط بالآخرين من شخص لآخر.

وأشار إلى أن الانعزال والانطواء عن الآخرين بصورة كبيرة يشير إلى ارتفاع مؤشر الذاتاوية، وفي هذه الحالة يجب أن يتم عرض الشخص على طبيب من أجل وضع الخطط التي يجب التعامل عليها مع هذا الشخص.

الانعزال والانطواء عن العالم

وتابع: "اضطراب الحواس زيادة أو نقصانًا عن الطبيعي يؤثر على طبيعة التعامل مع الآخرين بصورة كبيرة، وهناك مقاييس دولية تعتمد يتم من خلالها تشخيص الفرد بالتوحد أو الذاتاوية، ويتم تشخيص هذا المرض من عمر سنتين".

إيهاب عيد استاذ الصحة العامة السفيرة عزيزةة دي ام سي اعراض التوحد

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