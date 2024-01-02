الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الفلاح المصري" يكشف سبب تلقيبه بمحبوب المغاربة وسر زيه الذي يظهر به

جانب من برنامج السفيرة
جانب من برنامج السفيرة عزيزة

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" فيديو لشخص يدعو محمد جاويش الذي حقق شهرة واسعة بالمغرب وتم تلقيبه بلقب "الفلاح المصري".

وكشف محمد جاويش، أخصائي نفسي أنه بدأ في نشر فيديوهات عبر صفحات مواقع التواصل حول معاني الأسماء والتي لاقت قبولًا كبيرًا مع الجماهير، خاصة أن الشيء الوحيد الذي يستمر مع الإنسان طوال حياته ولايتغير.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه ظهر خلل الفيديو وهو يرتدي الطربوش والعباءة، مؤكدًا أنه اختار اسم "الفلاح المصري"؛ لأن كل الحضارات قامت على الفلاح المصري ولأن والده كان فلاحًا.

وعن الطربوش، أكد أنه انتشر في مصر فترة الأربعينات ولم يكن اختراعًا تركيًا، لكن أول مدينة ابتكرته كانت مدينة فاس المغربية وأخذه عنها الأتراك ودخل الدول التي كانت خاضعة له، كما أن ارتدائه الجلباب لأنه صعيدي.

سبب لقب محبوب المغاربة

تابع أن لقب "محبوب المغاربة"؛ لأن المغرب معبر للغرب وأن الإسلام دخل منها للدول الغربية ويوجد فيها العديد من اللغات كما أن الشعب المغربي يميل للمصريين ويوجد كيمياء بينهما وهو شعب كريم ولا يوجد لديهم عنصرية. 

السفيرة عزيزة الفلاح المصري محبوب المغاربة الطربوش الجلباب صعيدي

مواد متعلقة

"السفيرة عزيزة" يحيى ذكرى رحيل الكاتب إحسان عبدالقدوس.. فيديو

"السفيرة عزيزة" ينفرد بأول لقاء تليفزيونى مع حفيدة شارلى شابلن

ريهام الشبراوى لـ"السفيرة عزيزة": مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية واجب عليها

بعد إصابتها بالسرطان.. "السفيرة عزيزة" تتمنى الشفاء العاجل لـ ماما نجوى

"السفيرة عزيزة".. تعرف على أهم اللقاحات والتطعيمات قبل دخول الشتاء

الأكثر قراءة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

أول رد من حماس على استهداف صالح العارورى فى بيروت

هند حسانين أشهر بائعة «كب كيك» فى شارع المعز: أعمل لأسدد ديون والدى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء