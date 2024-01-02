"الفلاح المصري" يكشف سبب تلقيبه بمحبوب المغاربة وسر زيه الذي يظهر به

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" فيديو لشخص يدعو محمد جاويش الذي حقق شهرة واسعة بالمغرب وتم تلقيبه بلقب "الفلاح المصري".

وكشف محمد جاويش، أخصائي نفسي أنه بدأ في نشر فيديوهات عبر صفحات مواقع التواصل حول معاني الأسماء والتي لاقت قبولًا كبيرًا مع الجماهير، خاصة أن الشيء الوحيد الذي يستمر مع الإنسان طوال حياته ولايتغير.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه ظهر خلل الفيديو وهو يرتدي الطربوش والعباءة، مؤكدًا أنه اختار اسم "الفلاح المصري"؛ لأن كل الحضارات قامت على الفلاح المصري ولأن والده كان فلاحًا.

وعن الطربوش، أكد أنه انتشر في مصر فترة الأربعينات ولم يكن اختراعًا تركيًا، لكن أول مدينة ابتكرته كانت مدينة فاس المغربية وأخذه عنها الأتراك ودخل الدول التي كانت خاضعة له، كما أن ارتدائه الجلباب لأنه صعيدي.

سبب لقب محبوب المغاربة

تابع أن لقب "محبوب المغاربة"؛ لأن المغرب معبر للغرب وأن الإسلام دخل منها للدول الغربية ويوجد فيها العديد من اللغات كما أن الشعب المغربي يميل للمصريين ويوجد كيمياء بينهما وهو شعب كريم ولا يوجد لديهم عنصرية.