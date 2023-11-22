بعد إصابتها بالسرطان.. "السفيرة عزيزة" تتمنى الشفاء العاجل لـ ماما نجوى

وجهت الإعلامية نهى عبدالعزيز، نيابة عن أسرة برنامج “السفيرة عزيزة”، رسالة حب وتقدير للإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم (ماما نجوى) متمنين لها الشفاء العاجل.

مسيرة نجوى إبراهيم

وقالت “عبدالعزيز”، خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن الإعلامية نجوى إبراهيم من أهم قامات الإعلام المصري والعربي، حيث قدمت الكثير من الأعمال الشاملة والمتنوعة ما بين التمثيل، الدوبلاج، وتقديم البرامج، مشيرة إلى أن نجوى إبراهيم قدمت الكثير من الأعمال على مدار 50 عامًا.

وأكدت أن نجوى إبراهيم حرصت على الرد على جميع التعليقات السلبية التي تعرضت لها مؤخرًا، حيث خرجت إلى الجمهور من خلال برنامجها الإذاعي المميز لتخبر محبيها أن مسيرتها الإعلامية على وشك الانتهاء نظرًا لحالتها الصحية السيئة، وتمثلت رسالتها في “عاوزني أعتزل عادي، أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطان، وأجريت العديد من العمليات الجراحية، وهموت قريب”.

الجوانب السلبية للسوشيال ميديا

نشعر بالحزن الشديد على ما تعرضت له القامة الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم من تعليقات سخيفة من بعض رواد السوشيال الميديا الذين هم بحاجة إلى تدخل بالعلاج النفسي السريع.