"السفيرة عزيزة": نجل الفنان حسن عابدين يكشف كواليس حكم اليهود على والده بالإعدام

قال خالد عابدين، نجل الفنان حسن عابدين، أن والده شارك في حرب فلسطين عام 1948، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع علي فضائية dmc.

وأضاف خالد عابدين، خلال احتفاء برنامج "السفيرة عزيزة" بذكرى وفاة والده، أنه كان من الفدائيين، وساهم في قتل عدد من العصابات الصهيونية، التي على إثرها حكم عليه بالإعدام.

وأشار نجل الفنان حسن عابدين إلى أن والده دائمًا ما كان منشغلًا بالقضايا العربية واصفًا والده بأنه "عروبي"، وعند الحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة صهيونية في غزة، هدد أحد الفدائيين بنسف المحكمة، إذا لم يتم الإفراج عن والده.