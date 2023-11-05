لماذا لا توافق إسرائيل على هدنة رغم الضغط الدولى؟.. خبير دولى يجيب

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن سبب رفض إسرائيل هدنة إنسانية رغم الضغط الدولي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك تظاهرات للآلاف في واشنطن تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن إسرائيل ترفض الهدنة الإنسانية، وتفرض شروطًا تعجيزية ما يعكس حقيقية حالة التعنت مع المجتمع الدولي.

وأشار إلى أنه رغم الضغوط الدولية والمظاهرات التي تعم العالم إلا أن إسرائيل تستعمل الورقة الإنسانية في حالة الحرب على الفلسطينيين، من خلال سياسة التجويع وقطع الكهرباء والماء واستمرار القصف الشامل.