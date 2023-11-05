الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف شديد وانفجارات عنيفة في محيط مستشفى القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن قصف شديد وانفجارات عنيفة مدفعية وغارات جوية في محيط مبنى مستشفى القدس في منطقة تل الهوى.

وقال إن طواقم الإسعاف لا تستطيع الخروج من شدة القصف للاستجابة للإصابات في المنطقة.

استشهاد 9770 فلسطينيًا بينهم 4800 طفل

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد 9770 فلسطينيًا بينهم 4800 طفل جراء غارات الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته القاهرة الإخبارية قبل قليل.

وأكدت السلطات الصحية في غزة أنه لليوم الثالث على التوالي لم نتمكن من إخراج الجرحى إلى المستشفيات المصرية جراء القصف الكثيف.