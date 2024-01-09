استشاري نفسي: داخل كل إنسان أنفس متصارعة عليه إحكام السيطرة عليها

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي، إن محو الأمية النفسية يجب أن تكون على رأس أولوياتنا جميعًا مع بداية العام الجديد، مؤكدًا: "تمر علينا الأيام والشهور والسنين والفارق الوحيد هو رؤيتنا لهذه الأيام”.

الجهاد هو جهاد النفس

وأضاف “هارون” خلال لقائه في برنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هناك 3 أمور لابد أن نتعلمها وهم كيف تجاهد وتساعد وتباعد، مشيرًا إلى أن الجهاد هو جهاد النفس، لأنه يوجد أكثر من نفس داخل الإنسان وكلها أنفس متصارعة والإنسان إذا استطاع أن يجاهد نفسه ليسيطر عليها يعيش حياة سوية وإذا لم يستطع فيقال عنه "ربنا سلط عليه نفسه".

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن القرآن الكريم قال: " لا أقسم بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ولا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ"، أي يوجد أنفس مختلفة.