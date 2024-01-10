استشارى نفسى: حادث سيارة غيّر مسار حياتى (فيديو)

قال الدكتور عمرو منتصر، استشاري الصحة النفسية، إنه قرر التخصص في هذا المجال بعد تعرضه لحادث سيارة، ليتحقق في حالته وعد الله لعباده في الآية الكريمة "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم".

وأكد الدكتور عمرو منتصر، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه كان يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة ليصبح مثل أبيه.

وتابع: "في ثالثة ثانوي عملت حادثة قوية جدًا قبل الامتحانات، وهذه الحادثة تسببت في حصولي على مجموع منخفض للغاية، بقيت في الفراش لفترة كبيرة، وبالتالي لم أتمكن من الالتحاق بكلية الهندسة".

وأضاف: "أعلم جيدًا أن الطريق الذي اختاره الله له كان الأنسب والأقرب لقلبه، ويمكن القول إن قصص القرآن الكريم يتم تكرارها على الأنفس البشرية، حيث لا يختار الله لعباده سوى الخير، ولا يعلم الإنسان الخير والمستقبل، لذا يجب على الجميع أن يترك همومه وأن يصل للسكينة والرضا ويعلم جيدًا أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله".

الحياة الدنيا ليست الهدف

وتابع: "حياة الإنسان ليست الهدف والنتيجة، حيث يجب ألا تكون الدنيا هي الهدف والغاية، فالدنيا فانية وسوف ينتقل منها الجميع".