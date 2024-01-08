انهيار مني عبد الغني بعد استشهاد نجل الصحفي وائل الدحدوح (فيديو)

حرصت الفنانة مني عبد الغني على التعبير عن كم المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميًا على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم، قائلة: "المشاهد في غزة شيء مؤلم، وجمل الشعب الفلسطيني العفوية بعد استشهاد أبناءهم وذويهم أمر فاق القدرة على التحمل".

صبر واحتساب شعب فلسطين

وأكدت الفنانة منى عبد الغني بصوت غلب عليه الحزن والبكاء أثناء الحديث، خلال تقديمها برنامج “الستات مايعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن مشهد الصحفي وائل الدحدوح أثناء وداع نجله حمزة أمس كان في منتهى القسوة، معبرة: "وائل الدحدوح مثال للصبر اللامتناهي، مين فينا يقدر يستحمل ده، مين فينا يقدر يصبر بالشكل ده".

وأضافت في حديثه، أن الله سبحانه وتعالى ثبت قلوب الشعب الفلسطيني، وهذا الثبات هو سر صمود هذا الشعب أمام تلك المجازر التي لم يشهدها التاريخ من قبل.

وتابعت: "ما يحدث في فلسطين الآن أكد لي أننا لا نمتلك الصبر، حيث نصاب بالاكتئاب والحزن الشديد على مشاكل صغيرة ولا يمكن أن يتم مقارنتها بما يتعرض له شعب غزة الآن".

مجازر الاحتلال

واستطردت: "ربنا لما بيحب عبد يبتليه، ولازم نصبر ونشكر ربنا على النعم اللي إحنا عايشين فيها باستمرار، ويجب أن نأخذ الشعب الفلسطيني مثال للقدوة والصبر والاحتساب الجميل".

ولم تستطع الفنانة منى عبد الغناء تمالك دموعها على الإطلاق أثناء الحديث عن مآساي الشعب الفلسطيني، حيث وصفت ما يحدث في غزة بالمجزرة ولكن إيمان الشعب الفلسطيني سر الصمود.