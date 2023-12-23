بعد رفض وقف إطلاق النار بغزة.. منى عبد الغنى باكية: "لو عندكوا دم متحتفلوش بأعياد الميلاد" (فيديو)

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الضوء على تقرير وكالة الأونروا، والذي أشار إلى أن قطاع غزة يشهد واحدة من أشد حالات التصعيد في الأعمال العدائية.

في هذا الصدد علقت الإعلامية إيمان عز الدين، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، على الخبر، أن الخوف هو الاعتياد على مشاهد الجثامين والضحايا، والوصول إلى أن شعب غزة مجرد رقم.

من جانبها قالت عبد الغني مقدمة البرنامج، علقت على قرار مجلس الأمن الذي رفض وقف إطلاق النار في غزة، قائلة: "إزاي تديهم قرار باستمرار القتل في شعب أعزل.. لو عندكوا دم متحتفلوش بأعياد الميلاد".

ونوهت "عبد الغني"، أن المجتمع الدولي يشاهد كل الانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني، مشيرة أن الإنسانية انعدمت من قلوب البعض في العالم.