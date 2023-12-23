السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد رفض وقف إطلاق النار بغزة.. منى عبد الغنى باكية: "لو عندكوا دم متحتفلوش بأعياد الميلاد" (فيديو)

منى عبد الغني
منى عبد الغني

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الضوء على تقرير وكالة الأونروا، والذي أشار إلى أن قطاع غزة يشهد واحدة من أشد حالات التصعيد في الأعمال العدائية.

في هذا الصدد علقت الإعلامية إيمان عز الدين، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، على الخبر، أن الخوف هو الاعتياد على مشاهد الجثامين والضحايا، والوصول إلى أن شعب غزة مجرد رقم.

من جانبها قالت عبد الغني مقدمة البرنامج، علقت على قرار مجلس الأمن الذي رفض وقف إطلاق النار في غزة، قائلة: "إزاي تديهم قرار باستمرار القتل في شعب أعزل.. لو عندكوا دم متحتفلوش بأعياد الميلاد".

ونوهت "عبد الغني"، أن المجتمع الدولي يشاهد كل الانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني، مشيرة أن الإنسانية انعدمت من قلوب البعض في العالم.

منى عبد الغني مجلس الأمن اعياد الميلاد الستات مايعرفوش يكدبوا وكالة الأونروا غزة قطاع غزة فضائية CBC

مواد متعلقة

هند الضاوى: هناك حالة تغيير فى الحياة السياسية بدأت من الحوار الوطنى

"الشعب صنع البهجة".. تعليق النائب عصام هلال على فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة

وزير العدل الفلسطينى: الحرب على غزة تمثل تهديدًا للأمن فى العالم

خالد أبوبكر: رجل الأمن علاقته بالمواطن تحسنت بنسبة كبيرة (فيديو)

المستشار محمود فوزى: المصريون جددوا الثقة فى القيادة المصرية (فيديو)

الإعلامي محمد شردي: المصريون سجلوًا مشهدًا تاريخيًا في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد شردي يعلق علي كلمة حازم عمر: الجميع يصطف لمصلحة مصر

أمناء مجلس الشباب المصرى: مصر تحولت من دولة أشخاص إلى دولة مؤسسات

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

أول من قدم "الشعراوي" وتزوج من صباح وشاركها بطولة "ثلاثة رجال وامرأة"

كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟