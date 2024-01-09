الثلاثاء 09 يناير 2024
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استشارى نفسى: وجود الضمير لا يمنع الإنسان من الوقوع فى الخطأ

أحمد هارون
أحمد هارون

قال د. أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي إن جهاد النفس ينتج عنه التحكم فيها والأمر الثاني إدارة الحياة وإذا تحكم الإنسان في نفسه معناه عدم قيامه بالخطأ.

أضاف هارون، خلال لقائه في برنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، المذاع عبر فضائية dmc، أن وجود الضمير لا يمنع الإنسان من ارتكاب الخطأ، لكن دوره يمنع الإنسان من الاستمتاع بالخطأ، مؤكدًا أن ما يمنع الإنسان من الخطأ هو التحكم في النفس.

 

نترك المعصية مرضاة لله وليس خوفًا منه

تابع أننا نعبد الله حبًا فيه، وإذا تركنا المعصية يكون مرضاة له وليس خوفًا منه، لأننا مخلوقون بالتدرج في اتجاه تحكم العقل، لأن هناك ملائكة وحيوانات، والاثنان نفسان، فالملائكة نفس تملك عقلًا بلا شهوة، وأن الحيوان نفس يملك شهوة بلا عقل، والإنسان يتأرجح ما بين الشهوة والعقل.

مستشار الصحة النفسية الضمير لا يمنع الإنسان ارتكاب الخطأ الاستمتاع بالخطأ المعصية ملائكة

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