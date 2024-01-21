تداول صور امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة عبر صفحات "شاومينج"

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، "شاومينج" صور امتحان مادة الهندسة، لـطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، وذلك عبر تطبيق التليجرام.

وزعم مسئول الصفحة، أن الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية، فى ثالث أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالى 2023/ 2024.

التأكد من صحة الصور المتداولة

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه جارٍ تتبع الصور المتداولة على صفحات الغش الإلكتروني، للتأكد من صحة صور الأسئلة المتداولة من عدمه، مضيفًا أنه في حالة التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم تحويل الطالب المتسبب للشئون القانونية، لتطبيق قانون الغش الإلكتروني.

تأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، الأربعاء الماضي، وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

ويؤدي الطلاب غدًا الإثنين 22 يناير امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يناير امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 24 يناير امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).