وظائف التربية والتعليم 2024.. موعد الانتهاء

موعد انتهاء وظائف التربية والتعليم 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، من المعلمين الراغبين فى التقديم بمسابقة ال30 الف معلم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم هذا العام 2024 منذ بداية شهر يناير الجاري تفاصيل التقديم بمسابقة 30 ألف معلم للعام الحالي 2024، ومعرفة خطوات وإجراءات التقديم والشروط المطلوبة لكل وظيفة.

وظائف التربية والتعليم 2024

آخر موعد للتقديم هو 31 يناير 2024.، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما حددت الوزارة، رابط وظائف التربية والتعليم 2024 وخطوات التقديم فيها.

رابط التقديم بوظائف التربية والتعليم 2024

من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة، يكون التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024

https://jobs.caoa.gov.eg/

ويمكن للراغبين فى التقديم بالمسابقة، اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/، ثم الضغط على أيقونة الوظائف، ثم الدخول على الصفحة الثانية للوظائف، ثم الوصول إلى أيقونة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كافة الوظائف المتاحة للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث وتكون بنظام التعاقد وهي كالتالي:

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة القاهرة

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة جنوب سيناء

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة شمال سيناء

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة مطروح

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الوادى الجديد

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة البحر الأحمر

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الأقصر

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة أسوان

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة قنا

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة سوهاج

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة أسيوط

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة المنيا

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الفيوم

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة بنى سويف

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الجيزة

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الاسماعيلية

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة البحيرة

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة المنوفية

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الغربية

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة كفر الشيخ

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة القليوبية

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الشرقية

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الدقهلية

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة دمياط

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة السويس

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة بورسعيد

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الاسكندرية

بعد اختيار الوظيفة التي يتم التقديم فيها من واقع محافظتك يتم الضغط على ايقونة تقديم طلب، واتباع اجراءات التقديم بتسجيل البيانات المطلوبة سواء الشخصية أو للاتصال أو المؤهل.

وعن شروط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024، ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، مستوى المؤهل تربية (تعليم اساسي - تعليم ابتدائي)، تربية (معلم فصل)، تربية نوعية (تعليم اساسي - تعليم ابتدائي)، تربية نوعية (معلم فصل).

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