الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرز ملامح نظام التعليم بمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات

أرشيفية
أرشيفية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتنظيم مؤتمر عن نظام التعليم المصري STEM  تحت عنوان "الواقع والطموحات"، على مدار اليومين 29 و30 يناير الجاري، ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبقيادة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة.

 

ونستعرض فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات: 

 

1-مدارس ثانوية حكومية مدة الدراسة بها 3 سنوات.

2-.الدراسة طوال الأسبوع فهي مدارس داخلية.

3- تهتم برعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات.

4- تمنح المدرسة في النهاية الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا.

5- المدرسة نموذج لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.

6-الدراسة لا تعتمد على الكتاب المدرسي الموحد.

7- يدرس الطالب المواد العلمية فقط بالإضافة للغة العربية والدين طوال سنوات الدراسة الثلاث السنوات الثلاث ومادة الدراسات في الصف الأول فقط والمواطنة في الصف الثاني فقط من الدراسة.

8-لا يوجد بها شعبة أدبية.

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9-مناهج المدرسة جديدة قائمة على المشروعات التي يخصص لها نسبة كبيرة من المجموع.

10- الدراسة لا تعتمد على الحفظ، ولكن البحث والتفكير والابتكار.

11- يتسلم الطالب عند التحاقه بالمدرسة جهاز "لاب توب"، ويسدد مبلغ التأمين نظيره.

12- المعلم دوره الإرشاد وليس التلقين.

13- تهدف لإخراج طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي.

14-  تقبل مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنسبة لا تقل عن 98%.

15- يشترط للقبول بالمدارس الحصول على الدرجة النهائية في إحدى المواد (الإنجليزي – الرياضيات – العلوم) أو نسبة 95%، والحصول على الدرجة النهائية في مادتين من المواد (الإنجليزي – الرياضيات – العلوم).

16- تسمح المدرسة بقبول الطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية"، والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، ولو لم يكن مستوفي لشروط المجموع الكلي والدرجات النهائية في مادة أو مادتين.

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17- قيمة مصروفات مدرسة المتفوقين لطلاب المدارس الحكومية 1000 جنيه سنويا شاملة الإقامة والوجبات 

18- قيمة مصروفات مدرسة المتفوقين لطلاب المدارس الخاصة والدولية 31 ألف جنيه سنويا.

19- قيمة مصروفات مدرسة المتفوقين لطلاب المدارس الخاصة الذين تقل مصروفاتهم عن 30 ألف جنيه، مبلغ مساوي لما يسددونه للمدارس المقيدين بها.

20- يتاح لخريجي مدرسة المتفوقين الحصول على منح بالخارج أو بالجامعات الدولية في مصر.

21- تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تعتمد على النسبة المرنة لخريجي مدارس المتفوقين فقط.

نظام التعليم المصري STEM مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الوزراء الواقع والطموحات

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