الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تصدر تعليمات بشأن إجراءات انتهاء أعمال امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات بشأن إجراءات انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات أبناؤنا في الخارج 2023 / 2024.

وقالت الوزارة فى تعليماتها أنه إيماءً بانتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول، لامتحانات أبناؤنا فى الخارج (2023 / 2024) وبدء الإجراءات الخاصة بتجهيز النتيجة، وفى إطار الحرص الدائم على صالح الطلاب، فقد تقرر مد إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات الامتحانات التى لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها أثناء أيام الامتحانات بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية، وكذلك خاصية استبدال ملفات الامتحانات التى قام أولياء الأمور برفعها على المنصة عن طريق الخطأ، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

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وأكدت الوزارة، أن ذلك جاء وفقا للشكاوى التى تقدم بها أولياء الأمور على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج (فقط).

التعليم: لن يتم النظر لأى طلبات أو شكاوى أخرى يتم تقديمها خارج نطاق بوابة الشكاوى

وشددت الوزارة، أنه لن يتم النظر لأى طلبات أو شكاوى أخرى يتم تقديمها خارج نطاق بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج.

وأهابت الوزارة، بأولياء الأمور وسرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أوراق امتحانات أبنائهم الطلاب بالطرق المعلن عنها من خلال المنصة وخلال المدة المقررة والمشار اليهم بعاليه.

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