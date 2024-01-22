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مصر

في الدقائق الأولى.. تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

جريدة الدستور

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية، على محركات البحث جوجل، وذلك تزامنا مع بدء لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

ومع الدقائق الأولى لبدء اللجان الامتحانية في رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، بدأت صفحات الغش الالكترونى في نشر صور أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول، بالاضافة الى صور الإجابات محلولة.

ونشرت جروبات الغش الإلكترونى، أسئلة امتحان مادة العلوم لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بالاضافة الى اسئلة امتحانات مادة اللغة الاجنبية الأولي، بالاجابات، للفصل الدراسي الأول، كما تم تداول أسئلة امتحان مواد أخرى لطلبة الشهادة الإعدادية فى محافظات.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وتنتهي مارثوان امتحانات الشهادة الإعدادية، لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة، من ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2024. 

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

ويتبقي من جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، لمحافظة الجيزة، حيث يؤدي الطلاب غدًا الثلاثاء 23 يناير امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 24 يناير امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

من جانبة يتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدارس محافظة الفيوم، فى إطار متابعته لانضباط سير امتحانات الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، للشهادة الإعدادية ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

وثمن الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى  ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

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ومن جهته، رحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بتفقد عدد من المدارس، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

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