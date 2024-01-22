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مصر

وزير التعليم ومحافظ الفيوم يتفقدان سير أعمال لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

رضا حجازي، وزير التربية
رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الإثنين، سير أعمال لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، بعددٍ من المدارس بمدينة الفيوم، فى إطار متابعة انضباط سير الامتحانات والتأكد من تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها بهدف توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

 

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

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وقد شملت جولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الفيوم، تفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة شرق الفيوم التعليمية، بمدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف الإعدادية، والتي تضم عدد 20 لجنة فرعية، بإجمالي عدد 198 طالبة، وفي إدارة غرب الفيوم التعليمية تفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ، لجان مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي، والتي تضم عدد 20 لجنة فرعية، بإجمالي عدد 402 طالبة.

 

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الفيوم، على حسن سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023 / 2024، فى إطار متابعة انضباط سير الامتحانات والتأكد من تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

 

وأكد الدكتور رضا حجازي انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، دون أي شكاوي، والعمل على راحة الطلاب خلال الامتحانات، وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لمنع التزاحم، موجهًا مسئولي الجهات المعنية، بمتابعة سير الامتحانات على مدار الأيام المتبقية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

 

من جانبه، أشار محافظ الفيوم، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول، لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024، بلغ 68 ألفًا و180 طالبًا وطالبةً، موزعين على عدد 268 لجنة، وهم الطلاب المستهدفون بالمدارس دون طلاب وطالبات المنازل.

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وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري، لافتًا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية، انطلقت صباح الأربعاء  الماضي الموافق 17/1/2024 بمادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، وتختتم يوم الأربعاء المقبل الموافق 24/1/2024 بمادة اللغة الإنجليزية.

وزير التربية والتعليم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية مدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف الإعدادية انضباط سير الامتحانات فصل الدراسي الأول لعام 2023 2024 مدينة الفيوم

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