رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب 2024 للاستعلام عن النتائج برقم الجلوس

رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب 2024 للاستعلام عن النتائئج برقم الجلوس، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب 2024

ينتظر تلاميذ الشهادة الإعدادية نتائج الترم الأول 2024 بينما ظهرت نتائج معظم صفوف النقل في معظم محافظات الجمهورية الترم الاول 2024.

وأتاحت محافظة القاهرة ما يعرف بـ بوابة نتائج التعليم الأساسي لمعرفة نتائج التلاميذ المقيدين في جميع المدريرات التعليمية التي تتبع محافظة القاهرة 2024.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الاول 2024

للحصول على النتائج من خلال بوابة التعليم الاساسى 2024 يرجى اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية من خلال هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg

اختيار قسم “صفوف النقل".

تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي الخاص بالطالب.

تحديد الدور الذي ترغب في الاطلاع على نتائجه، سواء كان دورا أولا أو ثانيا.

إدخال بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

إدخال بيانات المدرسة التي يلتحق بها الطالب.

إدخال الرقم القومي للطالب بدقة.

النقر على خيار “عرض النتيجة” للحصول على نتائج الطالب.

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للتسهيل على ذوى الهمم .. الخدمة الصوتية لبوابة التعليم الأساسي 2024

ولتسهيل الوصول لأصحاب الهمم من فاقدي البصر، تقدم البوابة خدمة الحصول على النتائج عبر الخدمة الصوتية.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حتى اللحظة الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية ولكن طبقا لما هو معمول به فى السنوات السابقة فإن الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن النتائج فور الأنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، حيث تقوم كل مديرية على حدة بالإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد ولا تشترط الوزارة الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية "ترم أول" أنتهاء أعمال لاصتحيح والمراجعة والرصد في جميع المديريات التعليمية التابعة لها للإعلان عن النتيجة مجملة بل تقوم المديريات المختلفة بالإعلان عن لنتائج منفردة فور الأنتهاء من اعتمادها وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمديرية التعليمية.