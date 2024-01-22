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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لدخول امتحانات الثانوية العامة.. رابط استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 والأوراق المطلوبة

استمارة الصف الثالث
استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

تتصاعدة حدة البحث عن استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 والتي يعد تسجيل بيانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية خطوة أساسية لدخول الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمد لطلاب الثانوية العامة ويستعرض الدستور أخر موعد للتسجيل والأوراق المطلوبة.

رابط استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

يمكن تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 المؤهلة لدخول الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وذلك عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال  إتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر منصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تسجيل استمارة الثانوية العامة.
  • تحديد الشعبة الدراسية للطالب (علمي، أدبي).
  • إدخال كافة بيانات الطالب الشخصية في الخانات المخصصة لذلك.
  • تسجيل كافة المواد التي يدرسها الطالب بدقة.
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة لذلك والمعلن عنها مسبقا.
  • إدخال وسيلة اتصال ( رقم هاتف محمول، بريد إلكتروني).
  • الضغط على كلمة حفظ.

رابط استمارة الثانوية العامة 2024.. والأوراق المطلوبة للتسجيل

آخر موعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة

أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 كأخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حيث كانت قد فتحت باب التسجيل يوم 18 يناير الجاري عبر موقعها الإلكتروني طوال الـ 24 ساعة فيما خصصت الفترة حتى نهاية شهر فبراير لطباعة الاستمارة تسليمها إلى المدرسة المقيد بها الطالب.

وأقرت الوزارة أن رسوم تسجيل الاستمارة لأداء الطالب امتحانات الثانوية العامة مرتين تكون 210 جنيه مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء وخامات ومستلزمات وبالإضافة إلى 10 جنيهات فيما حددت رسوم دخول لامتحانات للمرة الثالثة والرابعة ستكون 410 جنيه.

رابط استمارة الثانوية العامة 2024.. والأوراق المطلوبة للتسجيل

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الأوراق اللازمة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تتلخص الأوراق اللازمة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 فيما يلي:-

  • عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب.
  • أصل إيصال سداد رسوم الامتحانات وصورة منه.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.
  • صورة بطاقة ولي الأمر.
  • استمارة التقديم مستوفاة أختام المدرسة والإدارة التعليمية.
  • بيانات نجاح 3 إعدادي والصف الأول والثاني الثانوي.
  • 2 طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيهات.
  • حوالة بريدية 10 جنيهات باسم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من أعوام الصف الثالث.

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تفاصيل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

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