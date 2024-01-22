الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة لها

مباراة مصر والرأس
مباراة مصر والرأس الأخضر

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر.. والقنوات الناقلة محور اهتمام الملايين من الراغبين في الاستمتاع بمشاهدة المباراة مساء اليوم الاثنين لتشجيع المنتخب الوطني في المباراة التي تعد فاصلة له في البطولة والتي يترتب عليها صعوده إلى الدور الـ 16 أو خروجه من البطولة.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية 

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة مصر والرأس الأخضر (كاب فيردي) في النسخة الـ 34 من بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 حيث طالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب اللاعبين بالتركيز في المباراة والتغلب على منافسه.

بدأ المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الافريقية 2024 بمواجهة منتخب موزمبيق في الجولة الأولى من دوري المجموعات حيث تعادل الفريقين 2-2 يليه المبارة التي جمعته بمنتخب غانا في الجولة الثانية والتي تعادل فيها بهدفين لكل فريق والمباراة المقبلة هى الثالثة له في عمر البطولة.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي اليوم

يمكن متابعة المباراة التي تجمع منتخب مصر وكاب فيردي (الرأس الأخضر) في كأس الأمم الافريقية 2024 بشكل مجاني دون تشفير من خلال القنوات الناقلة والتي يمكن ضبط إحدثياتها التالية:-

قناة tvt التوجولية 

  • القمر الصناعي: يوتل سات 9 شرق.
  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 275002.

قناة فوكس سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12284.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.

قناة النبأ الليبية 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11096.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.

قناة تيلي تشاد

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12015.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.

القناة الأولى الجزائرية

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11680.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • الترميز: 27500.

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ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الافريقية 2024

جاء ترتيب مجموعة مصر والذي يضم ( مصر، غانا، موزمبيق، الرأس الأخضر) في كأس الأمم الافريقية 2024 كما يلي:-

  • تصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة برصيد 6 نقاط.
  • المركز الثاني منتخب مصر برصيد 2 نقطة.
  • المركز الثالث منتخب غانا برصيد 1 نقطة.
  • المركز الثالث موزمبيق برصيد 1 نقطة.

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