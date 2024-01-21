زامبيا تفرض التعادل الإيجابي على تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

فرض منتخب زامبيا التعادل الإيجابي على نظيره التنزاني بهدف لمثله بعدما كان متأخرًا في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تقدم منتخب تنزانيا بهدف بعد 11 دقيقة فقط عن طريق سايمون مسوفا، قبل أن يعود منتخب زامبيا بهدف التعادل في الدقيقة 88 عن طريق باتسون داكا مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي من رأسية قوية.

وأبقى منتخب زامبيا على حظوظه في الصعود لدور الـ16، بعدما رفع رصيده إلى نقطتين، ليتقاسم المركز الثاني مع منتخب الكونغو الديمقراطية، بفارق نقطتين خلف منتخب المغرب (المتصدر)، فيما حصل منتخب تنزانيا على أول نقطة في مشواره بالبطولة.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست للأدوار الإقصائية في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وتقدم منتخب تنزانيا بهدف حمل توقيع سايمون مسوفا في الدقيقة 11، قبل أن تتضاعف معاناة منتخب زامبيا، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه رودريك كابوي في الدقيقة 44.

وتحدى المنتخب الزامبي النقص العددي في صفوفه، بعدما أحرز نجمه باتسون داكا هدف التعادل في الدقيقة 89، ليحرم منتخب تنزانيا، الذي يشارك للمرة الثالثة في أمم أفريقيا، من تحقيق أول فوز في تاريخه بالمسابقة القارية.

وبات هذا هو التعادل الثاني لتنزانيا في تاريخ مشاركاتها بأمم أفريقيا مقابل 6 هزائم، في 8 مباريات لعبتها بالبطولة العريقة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

وكان منتخب تنزانيا، الذي خاض المباراة دون مدربه الجزائري عادل عمروش، الذي تقرر إيقافه لمدة 8 لقاءات من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)،بسبب تصريحاته المسيئة للمنتخب المغربي، استهل مشواره في المجموعة بالخسارة صفر / 3 أمام منتخب (أسود الأطلس).

في المقابل، افتتح منتخب زامبيا، الفائز باللقب عام 2012، مشاركته في النسخة الحالية للبطولة، بالتعادل 1 / 1 مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويختتم منتخب زامبيا مبارياته في المجموعة بلقاء منتخب المغرب يوم الأربعاء القادم في الجولة الثالثة، التي تشهد أيضا لقاء آخر بين الكونغو الديمقراطية وتنزانيا في نفس التوقيت.

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