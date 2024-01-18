منتخب الكونغو الديمقراطية يتعادل مع زامبيا فى أمم أفريقيا بكوت ديفوار

اكتفى منتخب الكونغو الديمقراطية بالتعادل أمام نظيره زامبيا بنتيجة 1 / 1 في المباراة،التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.



تقدم منتخب زامبيا بهدف كينجس كانجوا في الدقيقة 23، بينما أحرز يوان ويسا هدف التعادل للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 27.



وحصل كل فريق على نقطة لينفرد منتخب المغرب بصدارة المجموعة بعد فوزه على تنزانيا بنتيجة 3 / صفر.



وتقام الجولة الثانية يوم الأحد 21 ينايرالجاري، حيث يصطدم منتخب الكونغو الديمقراطية بنظيره المغربي، بينما يلعب منتخب زامبيا مع تنزانيا.



ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16.

اقرأ أيضا.. مواجهة قوية بين زامبيا والكونغو الديمقراطية بذكريات النهائي الأطول في تاريخ أمم إفريقيا