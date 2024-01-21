لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024.. والألوان الدلالية للنتيجة

زاد البحث عن لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024 مع انتهاء امتحانات الطلاب في الفصل الدراسي الأول للعام الدارسي الحالي 2023-2024 حيث تعلن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني درجات الطلاب من خلال الألوان الدلالية الذي يحدد مستوى كل طالب.

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024

أعلنت بعض المدارس في المحافظات المختلفة نتائج طلاب 4 ابتدائي عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة إقامة الطالب في كافة انحاء الجمهورية حيث تم تفعيل لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024 https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages للاستعلام عن درجات الطلاب في جميع محافظات الجمهورية.

وجاء تفعيل الموقع الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الطلاب في المرحلتين الابتدائي والاعدادي من قبل الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمساعدة الطلاب وأولياء أمورهم من كافة محافظات الجمهورية لعدم إهدار الوقت والجهد وتوفير للأموال وخدمة للنهوض بالعملية التعليمية.

الألوان الدلالية لنتيجة الصف الرابع الابتدائي

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج طلاب 4 ابتدائي من خلال الألوان الدلالية التي تشير على مستوى الطالب وفقا لدرجاته وهى كما يلي:-

اللون الأزرق ويشير إلى أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المهارات وحصل على درجات تتراوح من 85 - 100%.

اللون الأخضر ويشير إلى أن الطالب اكتساب المهارات وحصل على درجات تتراوح من 65 - 85 %.

اللون الأصفر ويشير إلى أن الطالب يحتاج للدعم وحصل على درجات تتراوح من 50 - 65 %.

اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب لم تكتسب المهارات اللازمة وحصل على درجات من 0 لأقل من 50 %.

موعد الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024

ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024 ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 22 مايو 2024 وفقا للمخطط الزمني المعلن للعام الدراسي الحالي حيث تكون مدة الدراسة الفعلية في الترم الأول حوالي 17 اسبوع عقب حذف الاجازات الرسمية والعطلات الاسبوعية خلال الترم.