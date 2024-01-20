موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم أول 2024 لمحافظة القاهرة وجميع المديريات التعليمية

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موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

أكدت العديد من المصادر المهتمة بشأن العملية التعليمية أنه حتى الآن جاري أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات الشهادة الإعدادية "ترم أول " 2024 على مستوى جميع مدارس الجمهورية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

واعتادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لجميع المديريات التعليمية حيث تعلن كل مديريةعلى حدة نتائج تلاميذها عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد من خلال الموقع الإلكتروني لها أو للمحافظة التابع لها المديرية التعليمية.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

وأتاحت محافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فور ظهورها من خلال الدخول على "بوابة التعليم الأساسي" بستخدام رقم جلوس الطالب.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة.

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على هذا الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg/

اختيار المرحلة التعليمية "الإعدادية".

"الثالث الإعدادي" اختيار الصف الدراسي للطالب.

إدخال رقم جلوس الطالب.

اختيار الفصل الدراسي الأول "الفصل الدراسى الأول".

إدخال البيانات المطلوبة (اسم الطالب - رقم جلوس الطالب).

الضغط على زر عرض نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024.

تظهر نتائج الطالب على الفور، وتشمل درجاته في جميع المواد الدراسية.

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توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الدراسات: 20 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

المجموع الكلي لدرجات الفصل الدراسي الأول هو 140 درجة