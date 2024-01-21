رابط بوابة التعليم الأساسي 2024 للاستعلام عن نتائج طلاب المدارس محور اهتمام الملايين من الأسر المصرية في كافة محافظات الجمهورية منذ انتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول في صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية حيث يفضل الكثير من الأباء معرفة درجات أبنائهم من خلال المنصات الإلكترونية.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2024 للاستعلام عن نتائج طلاب المدارس

تبدأ مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات في تفعيل مواقعها الإلكترونية ونشر كافة درجات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وذلك عقب انتهاء عملية التصحيح وأعمال الكنترول لكافة المواد الدراسية حيث يمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر رابط بوابة التعليم الأساسي 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد المرحلة التعليمية (ابتدائي، إعدادي).

إدخال كافة بيانات الطالب والمدرسة المقيد بها والإدرة التعليمية.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجة.

ظهور كافة درجات الطالب المستعلم في كافة المواد الدرسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 وفقا للمخطط الزمني الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير لتربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2023-2024 في شهر سبتمبر الماضي حيث امتدت الدراسة به حتى يوم 5 يناير 2024.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول في كافة المدارس بجميع محافظات الجمهورية في صفوف النقل بالمرحلة (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) والشهادة الإعدادية يوم 7 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 25 يناير الجاري حيث تستمر لمدة 15 يوم حيث تنتهي في يوم 9 فبراير 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023- 2024

ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024 حيث تنتهي الدراسة به يوم الخميس الموافق 22 مايو المقبل وفقا للمخطط الزمني المعلن والمعتمد رسميا للعام 2023-2024 حيث تستمر الدراسة الفعلية لمدة 17 أسبوع فقط وتبدأ الامتحانات يوم 25 مايو 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية.

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