محافظ المنيا يكلف السكرتير العام بتفقد بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء ياسر عبدالعزيز، سكرتير عام المحافظة، اليوم الأحد، بتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة المنيا، لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023/ 2024، وذلك للتأكد من تحقيق الانضباط أثناء سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب من تجهيز وإعداد اللجان، وذلك بحضور حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبدالسلام، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، محمد سليمان، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.





واطمأن السكرتير العام على حسن سير الامتحانات وانتظامها، وحرص على سؤال الطلاب حول مدى ارتباط الأسئلة بالمناهج المقررة وآرائهم بالامتحان بشكل عام، حيث تجرى اليوم الامتحانات فى مادتى اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، كما تم التأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، متمنيًا للطلاب النجاح والتوفيق.



من جانبه، قال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن امتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري، لافتًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية 105 آلاف و785 طالبًا وطالبة، داخل 439 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات بالمراكز والمحافظة، لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الشكاوى.

يذكر أن محافظ المنيا كان قد تابع امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 خلال اليوم الثانى فى مادتى الهندسة والتربية الدينية، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بإعادة توزيع درجات أسئلة مادة الهندسة فى استجابة سريعة لشكوى الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة بعض الأسئلة، وذلك حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بالتواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية، لتذليل كل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب، والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة في الموعد المحدد، إلى جانب تأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة.

سكرتير عام المنيا يتابع أمتحانات الشهادة الأعدادية

سكرتير عام المنيا يتابع أمتحانات الشهادة الأعدادية

سكرتير عام المنيا يتابع أمتحانات الشهادة الأعدادية