الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

ناصر حسن
ناصر حسن

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، سير الامتحانات للشهادة الإعدادية 2023 /2024 في يومها الثالث، حيث يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالبًا، الامتحان في 412 لجنة، في مادة الدراسات الاجتماعية، كما يؤدي نحو 3492 طالبًا من طلاب الإعدادية المهنية الامتحان في 25 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، والامتحان في مادتي اللغة الأجنبية، والتكنولوجيا.

 

واطمأن وكيل الوزارة إلى عدم وجود أي مشكلات أو شكاوى من الامتحان على مستوى جميع اللجان بالإدارات التعليمية العشر.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامنًا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، ومن داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وصرح وكيل الوزارة بأن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 437 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم، والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ناصر حسن، على ضرورة ألا تخرج الامتحانات على أحسن حال، وأن يكون جميع الطلاب فى أحسن حال من الناحية النفسية.

سير الامتحانات اللغة الأجنبية والتكنولوجيا العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الناحية النفسية مركز توزيع الأسئلة

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