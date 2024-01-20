السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: إزالة التعديات بالطرق العامة لتوفير حرم سير آمن

إزالة التعديات
إزالة التعديات

شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنينز

جاء ذلك خلال متابعته الصباحية لجهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لشوارع محافظة الغربية، وذلك عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

محافظ الغربية يتابع فعاليات الدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود

تابع محافظ الغربية، فعاليات الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية الذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات، بغرض تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، للمشاركة في المهام القيادية، وبناء ودفع عجلة التنمية، والذي يستمر على مدار ثلاثة أسابيع ب 15 يوما تدريبيا، لتدريب 100 سيدة من أبناء الغربية، بمشاركة الدكتور طاهر نصر مدرس زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا (كلية الدفاع الوطني) ومدرب وخبير للموارد البشرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية، والدكتور شهاب سيف والدكتورة حنان الجندي ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، الأستاذة جيهان القطان منسق عام التدريب بالمحافظة ومدير عام مكتب محافظ الغربية.

وفي كلمته، أكد حرصه على التواجد خلال فعاليات الدورة التدريبية، منوها عن حرص المحافظة الدائم على تشجيع ودعم القيادات وتكوين صف ثان من المديرين والقيادات، وفق معايير الكفاءة والقدرة وليس الأقدمية. 

وطالب من سيدات الغربية الاستفادة بأكبر قدر من هذا البرنامج التدريبي الهادف ليتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة، وخاصة في ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ التدريب على أرض محافظة الغربية للتسهيل والتيسير على سيدات المحافظة. 

 

وازالة التعديات إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق ورفع المخلفات المرأة تقود في المحافظات المصرية

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محافظ الغربية يتابع فعاليات الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

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