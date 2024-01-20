محافظ الغربية يوجه بإعداد سفراء للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجوى العشيري، والسكرتير العام لمحافظة الغربية المهندس علي عبدالستار، والسكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، ورؤساء وأعضاء لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة الغربية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتسعى من خلال عدة لجان إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية، واقتصادية سلبية على المجتمع، موجهًا بضرورة العمل الجاد بين كل اللجان وفقًا لخطة منهجية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة المواطنين بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التنسيق الجيد بين كل اللجان والجهات المختصة والتكامل بينهم في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية.

ورش عمل لشرح الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة

كما وجّه محافظ الغربية بإقامة ورش عمل للجان المشكلة لشرح الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى إعداد وتدريب سفراء من مختلف الفئات العمرية ليكونوا سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية.

وفي كلمته، وجَّه الدكتور طلعت عبدالقوي الشكر إلى محافظ الغربية؛ لجهوده الملموسة ودعمه المتواصل لكل الجهات لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لا سيما أن الزيادة السكانية تلتهم كل موارد الدولة وأي جهود مبذولة لتحقيق التنمية، وأوضح عبدالقوي محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 التي تضم 7 محاور: ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار في الطاقة البشرية، دعم دور المرأة، التعليم والتعلم، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، السكان والبيئة، حوكمة الملف السكاني.

واختتم المحافظ الاجتماع بالاستماع إلى آراء ومقترحات الحضور لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.