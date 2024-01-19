الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"علمني حرفة".. دورة تدريبية للشباب على المهن الحرفية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تواصل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية "الإدارة العامة للشباب - قسم المشروعات"، تنفيذ الدورة التدريبية الحرفية تحت شعار "علمني حرفة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وأكد يسري الديب، أن الهدف من تلك الدورات تشجيع الشباب على التدريب المهني الحرفي وإعداده وفق احتياجات سوق العمل للقضاء على البطالة ونشر ثقافة العمل الحر.

تدريب الشباب على المهن الحرفية

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إلى أن التدريبات الحرفية، تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على المهن الحرفية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.

يأتي ذلك في إطار اعتماد الوزارة خطة التدريب المهني على مستوى المحافظات وفقًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، كما أكد وكيل الوزارة، أهمية تلك الدورات التي تساعد الاعتماد على الذات في ظل الظروف الراهنة.

كما كشف يسرى الديب، أن تلك الدورة التدريبية الحرفية تحت شعار "علمني حرفة" لاقت استحسان جميع المتدربين لأنها ستوفر لهم فرص عمل بصورة مباشرة وسريعة، مطالبًا جميع المواطنين بالمشاركة في مثل تلك الدورات للقضاء على البطالة.

وأوضح الدكتور محمد سعفان، مدير الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، أن تنفيذ الدورة التدريبية "علمني حرفة" في  مجال عمل الشموع بمركز شباب نواج التابع لإدارة شباب طنطا ثان، بمشاركة عدد ٢٥ مشاركًا، تحت إشراف إيمان الراعي، رئيس قسم المشروعات وتدريب الشباب.

الدوره التدريبية الحرفية علمني حرفة تشجيع الشباب على التدريب ونشر ثقافة العمل الحر عمل الشموع

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