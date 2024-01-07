الشباب والرياضة بالغربية تواصل مشروع الرواق الأزهري بمركز شباب كفر العبايدة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة لتنمية النشئ" اليوم بمركز شباب كفر العبايدة، برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة والذى تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشئ، وذلك في إطار التعاون مع الأزهر الشريف، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وأشراف الدكتور محمد منصور مدير الاداره العامه لتنمية النشئ ومتابعه غاده عبد السلام رئيس القسم الديني.

ونفذت فعاليات اليوم بحضور أحد الشيوخ الأفاضل واعظ ديني من منطقه الأزهر الشريف، وتحدث عن صفات النشء الصالح الذي يعرف حق الله وحق العباد وحق الوطن، ومناقشة هذا الموضوع بين النشء والأسر المصرية، وبيان أن الأسرة هى أساس المجتمع وهى اللبنة الأولى لتخريج نشء وشباب اسوياء، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بأكمله، ومناقشة القضايا التي تعمل على فجوة بين أعضاء الأسرة الواحدة.

البرنامج يأتي ضمن مجموعه من البرامج والفعاليات التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها بهدف زيادة الوعي

أكد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن البرنامج يأتي ضمن مجموعه من البرامج والفعاليات التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها بهدف زيادة الوعي للنشء والشباب والإهتمام برفع الواعظ الدينى للشباب من مختلف الأعمار السنية.

وأشار وكيل وزارة الشباب إلى أن الهدف من البرنامج التعرف على القضايا الدينية وتقديم نماذج من حياة الصحابة والتابعين وكيفية تطبيق هذا في واقعنا، تصحيح المفاهيم الدينية، تبصير الناشئة نحو الطريق الصحيح، والتوجيه السليم.