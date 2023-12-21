الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالغربية يشهد احتفالية اليوم العالمي لكرة السلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اليوم، يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بمدرسة السادات الثانوية بنات بطنطا، إحتفالية اليوم العالمي لكرة السلة وذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والمهندس ناصر حسين وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عبدة ابوطالب وكيل المديريه للرياضه،الكابتن أمجد عبد الله، القائم بأعمال المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة فرع الغربية، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الاتحاد المصري لكرة السلة، ورابطة كرة السلة بمصر، وبناء على استراتيجية دعم الرياضة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الاتحاد المصري لكرة السلة، قام بتنظيم احتفالية اليوم العالمي لكرة السلة المقام من قبل مكتب NBA بمصر بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة، وتضم عدد من اللاعبين من فريق المشروع القومي لكرة السلة، ومشروع her world لكرة السلة.

 

أهمية الرياضة في حياتنا وفي صقل شخصية أبنائنا وبناتنا

ووجه وكيل الوزارة، الشكر لجميع القائمين على تنفيذ الاحتفال، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ورابطة كرة السلة بمصر، مثمنا التعاون المشترك المثمر بين الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأكد يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، على أهمية الرياضة في حياتنا، وفي صقل شخصية أبنائنا وبناتنا، وإخراج طاقاتهم في الألعاب الجماعية، والتي تعودهم على العمل والتعاون وروح الفريق.

وانطلقت فعاليات الاحتفالية، بتقديم عرض لمهارات لعبة كرة السلة، ثم تكريمات الحضور وتوزيع تيشرتات بشعار NBA (رابطة اتحاد كرة السلة فرع مصر).

الشباب والرياضة بالغربية بمدرسة السادات الثانوية بنات اليوم العالمي لكرة السلة ورابطة كرة السلة بمصر وبناء على استراتيجية دعم الرياضة استراتيجية دعم الرياضة مكتب NBA بمصر

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