جامعة طنطا تكرم "الطب البيطري".. الأول في تنفيذ قوافل الجامعات

كرم الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئىة، في بداية الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الجامعة، لحصوله على المركز الأول فى تنفيذ القوافل البيطرية على مستوى الجامعات.

وأشاد الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، بالدور الفريد والمتميز الذي قامت به مديرية الطب البيطري خلال الأعوام سابقة وحتى الآن، بمشاركة الجامعة بتنفيذ القوافل العلاجية البيطرية على مستوى قرى محافظة الغربية وما كان له كل الأثر في تقديم خدمات الطب البيطري لأهالي محافظة الغربية بشكل متميز في ظل مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

المركز الأول في تنفيذ القوافل البيطرية

وحصلت جامعة طنطا على المركز الأول على مستوى جامعات الدولة في تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية، عللا الرغم من عدم وجود كلية طب بيطري بجامعة طنطا.

ومن جهته، قدم لدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الزراعة، الشكر والاحترام لأعضاء المجلس الموقر وأن هذا جزء من دور الطب البيطري في خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

وأكد، أن عدد القوافل البيطرية العلاجية التي تم تنفيذها تنسيقا مع الجامعة اعتبارا من ٢٠٢٠ وحتى يناير ٢٠٢٤، نفذت الجامعة ٢٣٩ قافلة، فحصت خلالها وعالجت ٧٧٥٦٧ حيوانا و٦١٩٧١٢ طائرا.

وخلال عام ٢٠٢٣ فقط، جرى تنفيذ ٨٧ قافلة خلالها تم فحص وعلاج ٢٧٦٧٨ حيوانا، و٢١٣٨٣٢ طائرا.