السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا تكرم "الطب البيطري".. الأول في تنفيذ قوافل الجامعات

جاب من التكريم
جاب من التكريم

كرم  الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئىة، في بداية الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الجامعة، لحصوله على المركز الأول فى تنفيذ القوافل البيطرية على مستوى الجامعات.

وأشاد الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، بالدور الفريد والمتميز الذي قامت به مديرية الطب البيطري خلال الأعوام سابقة وحتى الآن، بمشاركة الجامعة بتنفيذ القوافل العلاجية البيطرية على مستوى قرى محافظة الغربية وما كان له كل الأثر في تقديم خدمات الطب البيطري لأهالي محافظة الغربية بشكل متميز في ظل مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

 المركز الأول في تنفيذ القوافل البيطرية

وحصلت جامعة طنطا على المركز الأول على مستوى جامعات الدولة في تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية، عللا الرغم من عدم وجود كلية طب بيطري بجامعة طنطا.

ومن جهته، قدم لدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الزراعة، الشكر والاحترام لأعضاء المجلس الموقر وأن هذا جزء من دور الطب البيطري في خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

وأكد، أن عدد القوافل البيطرية العلاجية التي تم تنفيذها تنسيقا مع الجامعة اعتبارا من ٢٠٢٠ وحتى يناير ٢٠٢٤، نفذت الجامعة ٢٣٩ قافلة، فحصت خلالها وعالجت ٧٧٥٦٧ حيوانا و٦١٩٧١٢ طائرا.
وخلال عام ٢٠٢٣ فقط، جرى تنفيذ ٨٧ قافلة خلالها تم فحص وعلاج ٢٧٦٧٨ حيوانا، و٢١٣٨٣٢ طائرا.

لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه مدير مديرية الطب البيطري تنفيذ القوافل البيطري حياة كريمه القوافل البيطريه العلاجية المجانية

مواد متعلقة

جامعة طنطا تحصد المركز الأول في محو الأمية وتعليم الكبار

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 أشخاص فى استهداف إسرائيل مبنى سكنيًا بدمشق

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»