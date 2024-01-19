تأهل فريق مبادرة "باحثو ما قبل التخرج" بـ "علوم طنطا " لجائزة أفضل عمل تطوعي

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن تأهل فريق من الطلاب بمبادرة "باحثو ما قبل التخرج" بكلية العلوم بالجامعة للمشاركة في جائزة بيروت لأفضل عمل تطوعي عربي ضمن 3 مبادرات مجتمعية مصرية تشارك في فعاليات الجائزة خلال حفل ختام فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023 خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير المقبل بمدينة بيروت.

وهنّأ الدكتور محمود ذكي، الطلاب أعضاء الفريق الذي تم تأهله للمشاركة في فعاليات الجائزة والذي يضم الطلاب: نورهان فوزي محمد، دينا على زكريا، نهال السيد القلينى، شوقى على شوقى، هبة الله ممدوح زينه، مشيدًا بنبوغهم وتفوقهم، موضحًا أن هذه المبادرة خاصة بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال لطلاب ما قبل التخرج، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تعمل على توفير كل أشكال الدعم لطلابها، لدعم الابتكار وريادة الاعمال وتنمية روح المنافسة وتشجيع الطلاب المبتكرين في كل المجالات خاصة مجالات العلوم والتكنولوجيا، على المشاركة في المسابقات الدولية.

وأوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس مجلس إدارة مركز دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين بالجامعة، إن مبادرة "باحثو ما قبل التخرج" هي مبادرة طلابية تابعة لكلية العلوم تم تأسيسها منذ 3 سنوات وتهدف إلى تعليم الطلاب أساسيات البحث العلمي والنشر الدولي والتميز في مجال ريادة الأعمال، كما تهدف إلى تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.