الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل رياضة الغربية: مونديال "حياة كريمة" استثمار لطاقات الشباب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية "الإدارة العامة للرياضة"، مونديال "حياة كريمة" بمراكز شباب زفتى، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" من خلال التعاون مع مديرية الشباب والرياضه بالغربية "الإدارة العامة للرياضة"، وتشمل فعاليات خماسي كرة القدم، وذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وإشراف الدكتور عبده أبوطالب، وكيل المديرية للرياضة، وشويكار الخطيب، مدير الإدارة العامة للرياضة.

"مونديال حياة كريمة"

وأكد يسري الديب، أن فعاليات مونديال حياة كريمة للشباب (خماسي قدم)  من سن ١٨ إلى ٢٥ سنة، حيث أقيمت المجموعة الثانية والمقامة على ملاعب مركز شباب سنبو الكبرى، مباراة  كفر الزيتون والغريب، وانتهت بفوز الغريب ٤ / ٢، وذلك بمتابعة منسق المشروع الدكتور محمد السباعي.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، أن دوري "حياة كريمة" تحت شعار مونديال "حياة كريمة" تأتي ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتنفيذ أنشطة ومشروعات داخل قرى "حياة كريمة" لاستثمار طاقات الشباب والنشئ وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ووصول الرياضة إلى قرى الجمهورية كافة.

حياة كريمه بمراكز شباب زفتي خماسي قدم مركز شباب سنبو الكبرى لاستثمار طاقات الشباب مبادرات القيادة السياسية أهداف التنمية المستدامة

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