الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب ورياضة سوهاج" تنظم دورى كرة القدم في قرى "حياة كريمة"

دورى كرة القدم
دورى كرة القدم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بـ محافظة سوهاج، تحت إشراف الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة،  فعاليات دورى كرة القدم  للفئة العمرية من 16 الي 25 سنة وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة، وذلك استمرار فعاليات دوري حياة كريمة " النسخة الاولي " في خماسي كرة القدم  بسوهاج.


وانطلقت فعاليات المجموعة الأولي من دورى “حياة كريمة” في خماسي كرة القدم تحت شعار " مونديال حياة كريمة" بمركز شباب أم دومة بطما جاء ذلك بمتابعة الدكتور محمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة.


ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن هذه الفعالية تقام تحت رعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة الاهتمام بشباب المحافظة من خلال تنظيم الانشطة المختلفة والدورات الرياضية.


وأوضح، أن المشروع يهدف الى توفير خدمات رياضية بقري حياة كريمة التي تم تطويرها لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

وعلى الجانب آخر، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، أنه تم تنفيذ ندوة تثقيفية بمركز شباب  المدمر، تم عرض خلالها فيلم "عصافير للبيع" باستخدام تقنية الدراما لمناقشة قضية "زواج الأطفال والقصر"، بحضور عدد من الأمهات وربات المنازل.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن ذلك العرض يأتي ضمن أنشطة أندية السكان المنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وختان الإناث بجانب الاهتمام برفع الوعي بصحة المراهقين وتنظيم الأسرة.


ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ضرورة الاهتمام بأنشطة أندية السكان والتي تعتبر نقطة أساسية لرفع الوعي فى المجتمع حيث تقوم بدور حيوي كمراكز لتوعية المجتمع داخل مراكز الشباب المختلفة بالمحافظة.


ولفت إلى، أنه يتم تقديم الفعاليات بإستخدام تقنيات متنوعة مثل تقنية الدراما/ الفيلم، والفعاليات الرياضية والجلسات التفاعلية، بالإضافة إلى إستخدام الفن متمثلًا في جلسات الغناء مثل"فريق شمندورة"، وعروض المسرح التفاعلي "فريق نواة" وهى للتقريب الى الهدف المطلوب بصورة درامية وفنية.

مديرية الشباب و الرياضة دورى كرة القدم حياة كريمه في خماسي كرة القدم مديرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

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