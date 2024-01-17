الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بـ463 لجنة في سوهاج

وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج

انطلق مارثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، ويؤديها 18 ألفا و 656 طالبا وطالبة، في 463 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة بحسب إحصاءيات المديرية.

وشدد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية خلال أعمال الامتحانات، وضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات، مؤكدًا أن المديرية قد أتمت استعدادها خلال الأيام الماضية لامتحانات الشهادة الإعدادية، وفق ضوابط وإجراءات، مشددة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، في إطار من العدالة والحيادية لجميع الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة تطبيق الإجراءات المشددة التي اتخذتها المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية للحفاظ على سرية أوراق الأسئلة والاجابات وتأمينها ووضعها في مظاريف بلاستيك غير قابلة للفتح إلا مرة واحدة وتسليمها للجان الامتحانات عن طريق مركز توزيع الأسئلة قبل موعد الامتحانات بدقائق قليلة وهي تحمل أكواد لكل لجنة لضمان عدم تسريب الامتحانات لضمان تأمين أوراق الأسئلة.

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كما شدد على ضرورة تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية للتواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية واطلاعها على جميع المستجدات أولا بأول ومتابعة أعمال الامتحانات بدقة.

وأكد ضرورة توفير المناخ المستقر والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، وهو الهدف الذي تسعى إليه المديرية والإدارات التعليمية والذي من أجله تم اتخاذ جميع هذه الإجراءات.

وشدد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، كما شدد على ضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

من جهتها، أوضحت سامية الشريف، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية، أن عدد لجان الامتحانات 463 لجنة، بواقع 98 لجنة في قطاع الشمال، الذي يشمل إدارات طما وطهطا وجهينة، و208 لجان في قطاع وسط الذي يضم إدارات المراغة وسوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة، و157 لجنة في قطاع الجنوب الذي يضم إدارات جرجا والبلينا ودار السلام.

متحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اللوائح والقوانين وكيل الوزارة سامية الشريف مدير إدارة التعليم الإعدادي

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