الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 5 طلاب حاولوا الغش الإلكترونى بامتحانات الإعدادية فى سوهاج

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بسوهاج الدكتور ياسر محمود

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن القائمين على أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، تمكنوا بالتنسيق مع غرف عمليات المديرية والإدارات التعليمية وفريق الرصد الإلكتروني بالمديرية، من إحباط محاولات الغش الإلكتروني والإخلال بالنظام العام للامتحانات، كما تم ضبط 5 طلاب حاولوا الغش الإلكتروني بلجان جهينة وأخميم.

وأوضح مدير تعليم سوهاج، أنه في إطار الإجراءات المشددة التي تتخذها المديرية لضبط أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، فقد تمكن فريق الرصد الإلكتروني بالمديرية المكلف بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، عن طريق الأكواد الموجودة على أوراق الأسئلة من تتبع وإحباط جميع محاولات الغش الإلكتروني.

وتم ضبط 4 طلاب بلجان جهينة، وطالب آخر بإحدي لجان أخميم، لقيامهم بتصوير ورقة الأسئلة لامتحان اللغة العربية اليوم الأربعاء، عقب بدء الامتحان بحوالي ربع ساعة، وأنه تم تحرك المسئولين بالمديرية والإدارتين على الفور، وتم إحباط محاولات الغش وتحريز هواتف هؤلاء الطلاب، وإحالة الواقعة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية مدير تعليم سوهاج امتحان اللغه العربيه اليوم اللواء طارق الفقى

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بـ463 لجنة في سوهاج

السبت.. آخر موعد لتلقي رغبات لجنة بعثة الحج بسوهاج

"إسكان سوهاج" تقترب من تحقيق حلم أهالي جهينة بإنشاء وحدة المرور

إحالة مدير العيادات الخارجية بمستشفى أخميم المركزي للتحقيق

مناوبات مياه سوهاج يتفقد 135 موقعا خلال أسبوع للتأكد من التشغيل والصيانة وجودة المياه

محافظ سوهاج يترأس لجنة مُكبرة لمتابعة التزام الشركات الغذائية بتخفيض الأسعار

ميراث الدم.. القصة الكاملة لمصرع طالب على يد عمه في سوهاج

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

عاجل| أمريكا تُدرج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

تسليم جثتين لذويهم بعد العثور عليهم أمام باب مشرحة إدفو بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس