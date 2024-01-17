ضبط 5 طلاب حاولوا الغش الإلكترونى بامتحانات الإعدادية فى سوهاج

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن القائمين على أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، تمكنوا بالتنسيق مع غرف عمليات المديرية والإدارات التعليمية وفريق الرصد الإلكتروني بالمديرية، من إحباط محاولات الغش الإلكتروني والإخلال بالنظام العام للامتحانات، كما تم ضبط 5 طلاب حاولوا الغش الإلكتروني بلجان جهينة وأخميم.

وأوضح مدير تعليم سوهاج، أنه في إطار الإجراءات المشددة التي تتخذها المديرية لضبط أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، فقد تمكن فريق الرصد الإلكتروني بالمديرية المكلف بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، عن طريق الأكواد الموجودة على أوراق الأسئلة من تتبع وإحباط جميع محاولات الغش الإلكتروني.

وتم ضبط 4 طلاب بلجان جهينة، وطالب آخر بإحدي لجان أخميم، لقيامهم بتصوير ورقة الأسئلة لامتحان اللغة العربية اليوم الأربعاء، عقب بدء الامتحان بحوالي ربع ساعة، وأنه تم تحرك المسئولين بالمديرية والإدارتين على الفور، وتم إحباط محاولات الغش وتحريز هواتف هؤلاء الطلاب، وإحالة الواقعة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.