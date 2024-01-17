الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بمدينة ناصر حي شرق سوهاج، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات ومدى شمول الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي "اللغة العربية، والتربية الدينية".

ووجه المحافظ بضرورة توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في سهولة ويسر، واتخاذ الاستعدادات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات، تحسبًا لأي ظرف طارئ، وتفقد المحافظ حالة النظافة العامة بمحيط المدرسة، موجها برفع أية مخلفات أولًا بأول، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم؛ لمنع أية ضوضاء وتوفير كل سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب.


من جهته؛ أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالمدارس المختلفة على مستوى المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي شكاوى وحلها فورًا، مشيرًا إلى أنه يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 82 ألف طالب وطالبة تقريبًا، في 11 إدارة تعليمية، بعدد 463 لجنة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الامتحانات، ومنع تسريبها، حيث يتم تسليم أوراق الأسئلة إلى اللجان بشكل يومي، كما تم عمل أرقام كودية لكل لجنة، ومظاريف مؤمنة وفقًا لعدد طلاب كل لجنة، لافتًا إلى تشكيل لجنة رصد إلكتروني بمديرية التربية والتعليم، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية؛ لتلقي أية شكاوى.

جدير بالذكر أن عدد لجان الامتحانات 463 لجنة، بواقع 98 لجنة في قطاع الشمال، الذي يشمل إدارات طما وطهطا وجهينة، و208 لجان في قطاع وسط، الذي يضم إدارات المراغة وسوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة، و157 لجنة في قطاع الجنوب، الذي يضم إدارات جرجا والبلينا ودار السلام.

للواء طارق الفقي محافظ سوهاج امتحانات الشهادة الإعدادية حى شرق سوهاج مادتي اللغة العربية والتربية الدينية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

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