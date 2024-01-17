الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع فريق مبادرة " القرية الخضراء "

جانب من اجتماع نائب
جانب من اجتماع نائب محافظ سوهاج

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء فريق مبادرة " القرية الخضراء "، حيث تم اختيار قرية " أم دومة " بمركز طما، من قبل وزارة التخطيط ضمن قرى مبادرة " القرية الخضراء "، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "؛ لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية.

 

وناقش الاجتماع، أهم المستجدات الخاصة بقرية أم دومة كأول قرية صديقة للبيئة بسوهاج، وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للحديقة الجاري إنشائها، حيث تم تسوية أرضية الحديقة، وإنشاء السور، وبالنسبة لكشافات الإنارة الشمسية، فقد تم تركيب 40 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، موزعة على شوارع ومداخل القرية بالكامل.

 

ومن جانبها، أوضحت هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، أنه تم عقد ندوة توعوية تثقيفية حول مخاطر الإدمان وتوعية الشباب، وذلك ضمن مبادرة " إدمانك دمارك " التي ترعاها المحافظة، بمشاركة جامعة سوهاج، وصندوق مكافحة الإدمان.

كما تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بمدينة ناصر حي شرق سوهاج، للاطمئنان على انتظام سير الإمتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، حيث حرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الإمتحانات ومدى شمول الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة، حيث أدى اليوم الطلاب الإمتحانات في مادتي " اللغة العربية، والتربية الدينية"  .

ووجه محافظ سوهاج، بضرورة توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الإمتحان في سهولة ويسر، موجها باتخاذ الاستعدادات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية للطلاب والمراقبين خلال فترة الإمتحانات، تحسبا لأي ظرف طارئ، وتفقد المحافظ حالة النظافة العامة بمحيط المدرسة، موجها برفع أية مخلفات أولا بأول، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم؛ لمنع أية ضوضاء وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالمدارس المختلفة على مستوى المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أية شكاوى وحلها فورًا، مشيرا إلى أنه يؤدي إمتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 82 ألف طالب وطالبة تقريبا، في 11 إدارة تعليمية، بعدد 463 لجنة.
 

وأشار وكيل الوزارة،  إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الإمتحانات، ومنع تسريبها، حيث يتم تسليم أوراق الأسئلة إلى اللجان بشكل يومي، كما تم عمل أرقام كودية لكل لجنة، ومظاريف مؤمنة وفقا لعدد طلاب كل لجنة، لافتا إلى تشكيل لجنة رصد إلكتروني بمديرية التربية والتعليم، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية؛ لتلقي أية شكاوى.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أحمد سامي القاضي نائب المحافظ مبادرة القرية الخضراء وزارة التخطيط قرية أم دومة

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